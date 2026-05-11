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Agricoltura, Giansanti “Aziende che investono in sostenibilità più competitive”
ROMA (ITALPRESS) - "Le aziende che in questi anni continuano a investire in sostenibilità si stanno dimostrando quelle più performanti, più competitive, pronte a rispondere alle crisi del mercato". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine della presentazione del sesto Rapporto AGRIcoltura100, in collaborazione con Reale Mutua. xc3/sat/gtr