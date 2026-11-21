ROMA (ITALPRESS) – Laboratori per le tecnologie digitali e l’automazione industriale a Milano e una nuova scuola primaria costruita con materiali naturali a Bergamo. Sono i due interventi finanziati dal Pnrr al centro del nuovo appuntamento con “#NoiSiamoLeScuole”, il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato questa settimana alla Lombardia.

All’ITS Academy “Angelo Rizzoli” di Milano i fondi hanno consentito di potenziare gli ambienti didattici con laboratori dedicati alle tecnologie digitali, alla comunicazione, all’automazione industriale e all’innovazione. Gli spazi permettono agli studenti di sperimentare e acquisire competenze attraverso attività pratiche, in collegamento con il mondo del lavoro.

“I laboratori che abbiamo implementato con i fondi PNRR sono per noi strategici. Rappresentano una palestra formidabile per poter sperimentare le attività di filiera che, come ITS, realizziamo insieme alle scuole e agli enti di formazione professionale che si sono collegati con noi”, spiega Roberto Sella, direttore generale dell’ITS Academy.

A Bergamo, la nuova scuola primaria “Scuri” sostituisce il precedente edificio, ormai obsoleto, con una struttura di circa 2.800 metri quadrati progettata per accogliere 325 alunni. Dispone di 15 aule, una palestra utilizzabile anche dalla comunità e una mensa organizzata su doppio turno.

“La Scuola ‘Scuri’ ha una vocazione profondamente sociale. Accoglie i bambini in una fase della crescita in cui l’apprendimento e l’inserimento nella comunità sono fondamentali. È qui che avviene un primo importante arricchimento del bambino rispetto alla società”, sottolinea Emanuela Giavarini del Comune di Bergamo.

Il progetto impiega strutture in legno e pareti che prevedono l’utilizzo di balle di paglia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della costruzione. “Quello che mi piace di questo plesso scolastico è il suo intimo contatto e rapporto con la natura”, commenta Fernando Iannone, responsabile della Direzione Edifici e Impianti del Comune di Bergamo.

“Le soluzioni progettuali e l’utilizzo di materiali ecocompatibili rispondono alla sensibilità attuale verso il rispetto dell’ambiente. È una scuola che non offre soltanto formazione, ma trasmette anche il valore della tutela della natura”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).