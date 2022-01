PALERMO (ITALPRESS) – Sono in arrivo a partire da domani 27 gennaio le ultime forniture di vaccini anti-Covid Moderna da parte di SDA. Il corriere espresso di Poste Italiane, si legge in una nota, recapiterà sul territorio nazionale ulteriori 865 mila dosi, di cui una fetta rilevante pari a 82.400 fiale saranno consegnate attraverso speciali furgoni presso le farmacie ospedaliere siciliane.

Sull’Isola i centri di destinazione saranno Palermo (20.300 dosi), Giarre (18.400), Milazzo (10.300), Agrigento (7.100), Erice Casa Santa (7.100), Siracusa (6.600), Ragusa (5.300), Caltanissetta (4.300), Enna (2.700), Augusta (200) e Messina (100).

Con l’occasione Poste Italiane ricorda che restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall’azienda per le prenotazioni delle somministrazioni di prima o successive dosi. I cittadini in target potranno infatti prenotare l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 689 sportelli ATM Postamat o tramite i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

L’azienda ricorda infine che presso gli uffici postali dell’Isola restano in vigore le disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus e invita i cittadini a rivolgersi alle sedi per le sole operazioni indifferibili, preferendo i canali di accesso digitali per tutti i servizi disponibili.

(ITALPRESS).

