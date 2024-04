Hosting WordPress: che cosa lo caratterizza e perché conviene

Il WordPress hosting è una forma di web hosting pensata specificamente per i siti web alimentati da WordPress. Questo tipo di servizio mette a disposizione funzionalità personalizzate ed ambienti ottimizzati per garantire prestazioni, sicurezza e accessibilità di utilizzo senza soluzione di continuità.

Nell’universo digitale, la scelta del giusto piano di hosting riveste un ruolo cruciale nel determinare il successo online e l’hosting WordPress emerge come la soluzione ottimale per coloro che intendono costruire il proprio sito con questo CMS così popolare.

In questo contesto, Serverplan propone diverse soluzioni di hosting WordPress gestito, offrendo un supporto affidabile e specializzato per i clienti nella realizzazione del loro progetto online, in maniera semplice, pratica e sicura.

In questo articolo scopriamo perché l’hosting WordPress potrebbe essere la chiave per far crescere un sito.

I vantaggi del WordPress hosting

Nello specifico, un adeguato piano di WordPress hosting garantisce diversi benefici. Vediamo insieme quelli maggiormente degni di nota.

Sicurezza

Acquistando un hosting WordPress, è possibile godere di misure di sicurezza integrate personalizzate per proteggere il proprio sito e i suoi dati, equipaggiando i clienti dei necessari strumenti di sicurezza per affrontare le sfide del web senza preoccupazioni.

Queste misure includono il backup automatico giornaliero per recuperare versioni precedenti del sito, la scansione malware e gli aggiornamenti automatici di WordPress.

Velocità

L’hosting WordPress offre tempi di caricamento più efficienti rispetto a un piano di hosting standard. Inoltre, include spesso la memorizzazione nella cache integrata per massimizzare ulteriormente la velocità del sito.

La consapevolezza che la piattaforma è affidabile e performante garantisce che il sito sia ottimizzato per le prestazioni; questo consente all’utente di investire maggior tempo sulla creazione di contenuti e sullo sviluppo del suo progetto.

Configurazione rapida

Uno dei principali vantaggi dell’hosting WordPress è che la maggior parte dei piani include il CMS preinstallato, rendendo la configurazione del sito un’operazione estremamente rapida e semplice. Il sito, infatti, è pronto in pochi minuti per essere utilizzato, senza la necessità di seguire procedure complesse tramite FTP.

Inoltre, alcuni provider di hosting WordPress mettono a disposizione anche temi personalizzati per semplificare ulteriormente il processo di creazione del sito. Questo consente all’utenza di iniziare da subito a pubblicare articoli e pagine web senza investire ulteriore tempo nella configurazione iniziale, offrendo così una solida base per avviare le loro attività online.

Ottimizzazione del server già gestita

Solitamente, la motivazione principale dietro il cambiamento di hosting è il desiderio di accelerare il caricamento delle pagine per migliorare l’esperienza degli utenti e ottenere vantaggi in termini di posizionamento sui motori di ricerca, Google in primis.

Google, infatti, favorisce siti web veloci ed anche gli utenti li preferiscono, ed è proprio l’hosting a svolgere un ruolo chiave in questo processo di ottimizzazione: un servizio gestito a 360°, con il quale si ha ha solitamente accesso a vantaggi aggiuntivi come dischi SSD NVMe, HTTP/2, evita errori e garantisce la velocizzazione delle pagine.

Che cosa è incluso

Oltre ai vantaggi che offre, è essenziale comprendere cosa è incluso in un servizio di WordPress hosting per valutarne appieno le potenzialità e le caratteristiche

Dominio gratuito

Un buon piano di hosting WordPress comprende spesso la registrazione gratuita di un nome di dominio, conosciuto anche come URL. Ciò significa che il sito web sarà pronto e funzionante in tempi rapidi, senza dover registrare separatamente il dominio.

Certificato SSL gratuito

Un certificato SSL gratuito è solitamente incluso nei piani di hosting WordPress e consente ai visitatori di essere sicuri che il loro sito web sia adeguatamente protetto. Indica che la connessione è sicura e i dati scambiati tra il browser e il server sono crittografati per proteggere la privacy degli utenti. Questo fattore è particolarmente importante se, per esempio, si gestisce un negozio online.

Migrazione di siti web gratuita

I proprietari di siti web WordPress che decidono di passare a un host specifico per WordPress spesso si trovano a dover trasferire un sito già esistente da un altro server.

Il servizio di migrazione gratuita consente ai clienti di risparmiare tempo, evitando loro la complicazione di gestire personalmente il trasferimento del sito esistente. Questo garantisce un passaggio liscio, privo di momenti di inattività e senza perdita di informazioni.