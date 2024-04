Dispositivi di telepedaggio: le offerte sul mercato

La liberalizzazione del mercato dei dispositivi di telepedaggio in Italia ha rappresentato un punto di svolta decisivo per la mobilità autostradale, introducendo diverse novità. Si fa riferimento in primo luogo all’ingresso di nuove aziende nel settore, con prezzi e offerte spesso decisamente convenienti.

Ci si trova di fronte ad un cambiamento che ha rivoluzionato il modo in cui gli automobilisti approcciano i servizi di telepedaggio, e che richiede un approfondimento, scoprendo quali sono le opzioni più interessanti sul mercato.

Telepedaggio: le novità presenti sul mercato

Come abbiamo accennato, al giorno d’oggi sul mercato sono disponibili nuove opzioni per gli automobilisti che necessitino di uno strumento ad hoc per il pagamento del pedaggio autostradale. Alcune di queste si stanno rivelando davvero molto interessanti perché convenienti e complete anche dal punto di vista dei servizi extra. Vale dunque la pena andare a vedere nel dettaglio quali siano le offerte più interessanti del momento per il telepedaggio e capire come funzionino. Oggi ci soffermeremo in particolare su UnipolMove, perché sta riscuotendo un grande successo ed effettivamente presenta dei vantaggi significativi.

UnipolMove

Una delle principali offerte nel settore dei dispositivi per il pagamento del pedaggio in autostrada è UnipolMove: un’opzione di grande qualità e con un’offerta ricca di spunti e servizi interessanti. Il nuovo servizio può contare su dei costi decisamente convenienti, come si capisce studiando i piani proposti sul sito ufficiale. Il piano Base consente di ottenere fino a due dispositivi con uno sconto sul secondo, pagando un canone mensile di 1,50€ al mese per il primo dispositivo e 1,00€ al mese per il secondo. Inoltre, include servizi come il pagamento automatico dei parcheggi convenzionati, senza passare dalla cassa e l’Area C di Milano, senza preoccuparsi del relativo ticket.

Gli utenti interessati possono anche optare per la modalità Pay per Use, per chi usa meno l’auto. Il piano in questione non prevede un abbonamento mensile, ma un costo fisso pari a 0,50 euro al giorno, nel giorno di utilizzo. UnipolMove offre anche diversi servizi di mobilità e servizi per la propria auto come il pagamento del bollo auto, la possibilità di richiedere la riparazione/sostituzione dei vetri del veicolo e il pagamento dei parcheggi strisce blu. Per non parlare poi dell’acquisto dello Skipass, della possibilità di richiedere il soccorso stradale, di prenotare i taxi, di effettuare pagamenti PagoPA e di utilizzare altri servizi di mobilità, gestendo comodamente il tutto grazie all’app per smartphone proprietaria.

Come abbonarsi ad UnipolMove

Abbonarsi ad UnipolMove è semplicissimo: basta infatti andare sul sito ufficiale e seguire la procedura guidata online se si desidera provare il piano base. Chi invece preferisce UnipolMove Pay Per Use, non deve fare altro che recarsi in una delle tante agenzie Unipol presenti sul territorio.

Questa è un’opzione che vale sicuramente la pena prendere in considerazione, soprattutto se si è soliti viaggiare spesso o utilizzare di frequente la rete autostradale. Grazie al Telepedaggio infatti si possono evitare lunghe attese ai caselli e ciò si traduce in un risparmio di tempo notevole.