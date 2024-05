ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – “Pensiamo ad un progetto più ampio che arrivi al mare. Stiamo pensando alle terme per mettere tutto a sistema con una logica di ampio respiro. Puntiamo ad un’offerta che permetta ai turisti di giungere in Sicilia in ogni parte dell’anno”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del decreto di finanziamento del Patto delle Aci. “Per la Perla Jonica pensiamo ad un rilancio come struttura congressuale. Ma ci sono anche investimenti, che bisogna portare a sistema, per le strutture ricettive. Guardiamo anche al turismo enogastronomia. Ci sono tutte le condizioni per avere un’attrattività lunga l’intero anno” continua Urso. “Accanto al polo dell’Etna Valley c’è quello di Termini Imerese che stiamo rilanciando dopo anni di attesa. Ci può essere un modello di sviluppo siciliano che accanto al modello industriale pone quello turistico”.

