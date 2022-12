La Laurea è un traguardo lungo e difficoltoso da raggiungere. Comporta una serie di sacrifici personali, oltre che di ostacoli economici da oltrepassare, in particolar modo nel nostro Paese in cui per troppo tempo non si è dato spazio alla cultura.

Il privato, nelle sue varie sfaccettature, sta di fatto schiacciando le Facoltà gestite a livello statale per puro spirito di speculazione. Lo studio, che è un diritto acquisito con lotte infaticabili compiute da grandi eroi contemporanei, si è tramutato in un privilegio per pochi eletti. Per nostra fortuna, c’è ancora qualche possibilità per i giovani, che rappresentano il futuro di una Nazione realmente evoluta.

L’intero Stivale è disseminato di un’offerta formativa che copre le diverse propensioni. In questo articolo, la nostra attenzione si focalizzerà sulla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Scopriremo i contenuti proposti nonché le opportunità professionali che questo percorso garantisce agli studenti che scelgono di intraprenderlo.

Cosa si studia a Lingue e Letterature Straniere

Il corso di Laurea Triennale in Lingue e Letterature Straniere fornisce una conoscenza relativa di due almeno due lingue straniere. Per poter approfondire le competenze linguistiche suggeriamo vivamente di recarsi all’estero o di entrare a contatto con persone autoctone.

Tale percorso formativo permette infatti di avere una visione dettagliata della storia e letteratura correlate alle lingue prescelte nel piano di studi. Può risultare perciò utile per poter scrivere, se si hanno capacità adeguate o per lavorare in settori come biblioteche, librerie e redazioni.

Intraprendere degli studi letterari aiuta comunque a sviluppare la creatività e ad aprire la mente.

Quanto dura l’iter universitario per ottenere la Laurea in Lingue e Letterature Straniere

Nel corso degli anni ci sono state delle modifiche nell’ordinamento universitario per adeguarsi alle normative europee.

In precedenza il percorso per ottenere la Laurea suddetta corrispondeva a quattro anni. Attualmente, il corso principale ha una durata triennale. Gli studenti che desiderano specializzarsi ulteriormente possono proseguire con un biennio che consente di acquisire conoscenze più dettagliate.

Principali discipline del corso di Laurea in Lingue

In genere, gli idiomi che si possono studiare in un percorso come quello che si intraprende scegliendo la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere sono due. C’è comunque la possibilità di inserire nel Piano di Studi altre lingue. Gli studenti possono solitamente scegliere tra queste lingue europee o orientali:

Spagnolo

Francese

Portoghese

Tedesco

Cinese

Coreano

Russo

Arabo.

Altre materie che si possono approfondire in quasi tutte le sedi universitarie sono:

Storia

Glottologia

Letteratura

Geografia

Linguistica generale

Filologia.

