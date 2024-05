RIMINI (ITALPRESS) – Giulia Perotti è la nuova vice campionessa Europea junior del 2024. La 14enne di Vercelli ha conquistato il secondo gradino del podio nel concorso generale giovanile del 35° Campionato Europeo artistica a Rimini, con il punteggio complessivo di 52.498 (VT 13.166 – PA 13.733 – TR 12.433 – CL 13.166). La campionessa del mondo al corpo libero ad Antalya 2023, allenata da Federica Gatti ed Enrico Pozzo – che oggi l’ha accompagnata in gara insieme a Tiziana Di Pilato – è arrivata dietro alla francese Elena Colas, medaglia d’oro con il complessivo di 53.265 punti (VO 13.866 – PA 13.900 – TR 12.466 – CL 13.033). Il bronzo è andato all’altra ginnasta d’Oltralpe, Maiana Prat, con il totale di 50.899. Ai piedi del podio romagnolo, invece, Emma Fioravanti – la terza miglior ginnasta agli EYOF (European Youth Olympic Festival) di Maribor 2023 – con il complessivo di 49.864 punti (VT 13.366 – PA 12.066 – TR 11.166 – CL 13.266) che ha preceduto di pochi centesimi di punto Benedetta Gava – medaglia d’oro di squadra insieme a Fioravanti e Sara Caputo al Festival sloveno – quinta con il punteggio di 49.798. Decimo posto, invece, per Emma Puato con 48.832 punti. Grande soddisfazione per la condotta di gara di tutta la squadra azzurra che, entrata nella seconda suddivisione di quattro, è riuscita a mantenere la testa della classifica fino all’ultimo attrezzo della Francia che è balzata in testa al concorso generale a Squadre vincendo l’oro con 154.630 punti davanti all’Italbaby, seconda con 153. 527. Terzo posto per il Belgio a quota 148.662. Per quanto riguarda le finali di specialità, Perotti gareggerà anche alle parallele asimmetriche, alla trave e al corpo libero, dove Emma Fioravanti ha ottenuto il punteggio più alto di giornata. Benedetta Gava e Emma Puato si sono invece qualificate per la finale al volteggio, rispettivamente con il secondo e il terzo punteggio. La medaglia di Perotti è il dodicesimo argento europeo della storia dell’artistica femminile italiana giovanile. Il terzo nel completo dopo quello di Adriana Crisci a Birmingham nel ’96 e di Vanessa Ferrari ad Amsterdam 2004. Con l’argento di squadra, invece, le medaglie complessive italiane, a livello continentale, salgono a quota 35, sette delle quali vinte nell’all around per Team.

