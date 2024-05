BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – All’European Cup di Ritmica in corso a Baku, l’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli si aggiudica la medaglia d’oro nell’all around con il punteggio di 138.950. La vicecampionessa del mondo allenata da Claudia Mancinelli ha concluso il completo davanti alle due bulgare, Borjana Kalejn, argento a quota 135.700, e Stiliana Nikolova terza con 135.550. Ai piedi del podio azero l’israeliana Daria Atamanov, ferma a 133 punti tondi. Ottava l’altra azzurra della scuola fabrianese, l’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri, con il personale di 126.150. Nella nuova manifestazione dell’European Gymnastics, vero e proprio antipasto della rassegna continentale in programma a Budapest a fine maggio, è impegnato tutto il gruppo della DTN Emanuela Maccarani, compresa la squadra delle Farfalle – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris – che salirà sulla pedana della Milli Ginastika Arena nelle sfide d’insieme in programma nel fine settimana. Intanto il vulcano di Chiaravalle, Sofia Raffaeli, bissa il successo in Europa, ma nell’artistica femminile, di Manila Esposito, leader del concorso generale dei grandi attrezzi. La FGI domina gli eventi organizzati a Losanna, con una ginnastica di livello assoluto, vincente in casa e fuori.

