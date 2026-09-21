Home Video News Economia Usa, Zoppas “Il Made in Italy si conferma forte nonostante i dazi”
Usa, Zoppas “Il Made in Italy si conferma forte nonostante i dazi”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Avviciniamo l'erogazione dei nostri servizi alle imprese. Uniamo le forze per accompagnare la crescite delle imprese italiane all'estero, soprattutto in una fase come quella attuale, nella quale le aziende italiane stanno dimostrando di avere i muscoli forti". Lo afferma il presidente di ICE, Matteo Zoppas, a margine dell'inaugurazione dell'ufficio Simest a New York. xo9/sat/mca2