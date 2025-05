Usa, Trump sospende i colloqui per il visto agli studenti stranieri

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Stato ha sospeso la programmazione di nuovi colloqui per il visto agli studenti stranieri che si pongono l’obiettivo di studiare negli Stati Uniti in un contesto in cui l’amministrazione Trump punta ad ampliare i controlli sulle loro attività sui social.

Un funzionario statunitense ha reso noto che la sospensione è intesa come temporanea e non è applicabile ai richiedenti che hanno già programmato i colloqui per il visto. Il programma, firmato dal Segretario di Stato Marco Rubio, riporta che il Dipartimento di Stato intende emanare linee guida per un controllo più approfondito dei social media.

“Con effetto immediato, in preparazione all’ampliamento degli screening e dei controlli obbligatori sui social media, le sezioni del consolato non dovrebbero aggiungere ulteriore capacità di appuntamenti per visti per studenti o visitatori di scambio fino a quando non saranno emanate le linee guida”, si legge nel programma.

Nel corso del consueto briefing, la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce ha affermato che gli Stati Uniti stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per controllare le persone che richiedono il visto: “Continueremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per valutare chi verrà qui, che si tratti di studenti o meno”, ha affermato Bruce.

La scorsa settimana l’amministrazione Trump ha revocato la possibilità per l’Università di Harvard di iscrivere studenti internazionali, rimuovendo l’istituto dal programma che consente alle scuole di sponsorizzare studenti stranieri per i visti. Tale decisione è stata rapidamente contestata in tribunale ed è stata bloccata da un giudice federale. Il presidente repubblicano ha anche revocato lo status legale a migliaia di studenti internazionali già presenti nel Paese, inducendo alcuni a lasciare gli Stati Uniti per paura dell’espulsione.

Dopo che molti studenti hanno presentato ricorsi legali con esito positivo, l’amministrazione ha dichiarato di voler ripristinare lo status legale degli studenti. La notizia della sospensione dei colloqui per il visto in favore degli studenti stranieri ha fatto seguito alla richiesta dell’amministrazione Trump alle agenzie federali di annullare i contratti con l’Università di Harvard per un valore di circa 100 milioni di dollari. Una decisione che ha intensificato lo scontro del presidente con l’università più antica e ricca della nazione.

Il governo ha già cancellato più di 2,6 miliardi di dollari di sovvenzioni federali per la ricerca destinate all’università della Ivy League, che ha respinto le richieste dell’amministrazione di modificare le sue politiche. Una lettera inviata martedì dalla General Services Administration, che sovrintende agli appalti e al settore immobiliare per il governo federale, ha intimato alle agenzie di rivedere i contratti con l’università e di cercare soluzioni alternative.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).