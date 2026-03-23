NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un velivolo di Air Canada si è scontrato in pista con un veicolo dei vigili del fuoco su una pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. Due persone sono morte nello scontro. E’ quanto riferisce Nbc News. Le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell’aereo.

La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l’aeroporto. L’Autorità Portuale di New York e del New Jersey ha confermato la collisione, come si legge in una nota: “Intorno alle 23:40 di domenica, un volo della Jazz Aviation operante per conto di Air Canada è stato coinvolto in un incidente sulla pista 4 dell’aeroporto LaGuardia, in cui l’aereo ha colpito un veicolo di soccorso e antincendio dell’Autorità Portuale che stava intervenendo per un altro incidente”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).