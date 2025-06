WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per il presidente degli Stati Uniti, Donald

Trump, l’Iran “non può non avere una bomba nucleare e speriamo di tornare al tavolo delle trattative. Vedremo”: Parlando all’emittente Usa Fox News, Trump ha aggiunto che era a conoscenza del fatto che Israele avrebbe attaccato l’Iran.

LE PAROLE DI RUBIO

“Questa notte Israele ha intrapreso un’azione unilaterale contro l’Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l’Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione. Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione fosse necessaria per la sua autodifesa. Il Presidente Trump e l’Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l’Iran non dovrebbe prendere di mira interessi o personale statunitense”. Così su X il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).