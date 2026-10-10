Usa, l’uragano Isaia raggiunge le coste della Florida. Venti a 165 km/h

IPA89472475 - NHC Storm Description: 9 Oct 2026 - 17:00 UTC ...12 PM CDT POSITION UPDATE... ...LIFE-THREATENING STORM SURGE AND DEVASTATING WINDS LIKELY ALONG THE FLORIDA PANHANDLE AND ALABAMA COASTS... As of 12:00 PM CDT Fri Oct 09 the center of Hurricane Isaias was located near 28.2, -87.2 with movement NNE at 16 mph. The minimum central pressure was 959 mb with maximum sustained winds of about 120 mph. (Photo by NOAA via Sipa USA), *** Press photos for editorial use only (excluding books or photo books). May not be relicensed or sold. Mandatory Credit ***

ROMA (ITALPRESS) – L’Uragano Isaia ha toccato terra poche ore fa vicino a Destin, una città costiera della Florida, raggiungendo la categoria 2. I venti sostenuti hanno raggiunto i 165 km/h. Circa 329.000 cittadini sono senza elettricità in Florida e 124.400 in Alabama secondo fonti di informazione locale.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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