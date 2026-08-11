Usa, un’Intelligence più rapida per stare al passo con i combattimenti

TAMPA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La superiorità informativa non coincide più con la disponibilità del dato, ma con la capacità di anticiparne lo sfruttamento rispetto all’avversario. È su questa criticità che la Defense Intelligence Agency (Dia) ha concentrato il DoDIIS Worldwide 2026 di Tampa, forum dedicato alle tecnologie dell’intelligence del Department of War e della Intelligence Community, riunito quest’anno sotto il tema “Intelligence Technologies for Battlespace Lethality”.

Il requisito indicato dal direttore della Dia, generale James Adams, è portare l’intelligence a tenere il ritmo del combattimento, intervenendo sulle latenze che ancora separano raccolta, correlazione, analisi, accesso e disseminazione. “Il tempo di preavviso può essere breve, il quadro può essere incompleto, ma le decisioni dovranno comunque essere prese”, ha osservato Adams. Il problema è particolarmente evidente con l’Open source intelligence(Osint): immagini satellitari commerciali, social media, tracciamento navale e altre sorgenti producono indicatori che acquistano valore soprattutto quando vengono correlati rapidamente.

La Dia chiede pertanto sistemi capaci di riconoscere automaticamente quando fonti eterogenee stanno descrivendo il medesimo sviluppo operativo, lasciando all’analista la valutazione del significato e dell’affidabilità del quadro risultante.

La “machine-speed intelligence” delineata a Tampa riguarda quindi meno la sostituzione dell’analista e più la compressione dei passaggi intermedi del ciclo. Adams richiede convergenza reale tra sistemi, tassonomie e metadati comuni, zero trust maturo, servizi cloud-native di sicurezza e Scif virtuali, insieme all’evoluzione del Joint Worldwide Intelligence Communications System (Jwics).

Il Cio della Dia, Edacheril Mathew, ha ricondotto queste capacità a quattro funzioni: distribuire il contenuto, produrlo rapidamente, proteggerlo e creare ambienti nei quali dati sensibili possano essere scoperti e messi in relazione. “Se non adottiamo le tecnologie commerciali alla velocità dell’innovazione, saremo su una traiettoria verso l’obsolescenza”, ha avvertito, indicando nella crittografia post-quantum un ulteriore requisito per la sopravvivenza dell’enterprise intelligence.Il passaggio dalla dimensione enterprise a quella operativa è stato sviluppato dal comandante di U.S. Special Operations Command (Socom), ammiraglio Frank Bradley. Le Sof, ha ricordato, “non combattono mai da sole”: dipendono da intelligence, cyber, forze convenzionali, interagency e componenti alleate.

In una formazione così distribuita, il dato perde valore se classificazione, accreditamento o incompatibilità delle reti ne impediscono l’accesso nel momento utile. Bradley ha definito l’attuale ritmo di alcuni processi autorizzativi “la velocità della burocrazia”, contrapponendogli l’esigenza di un “ecosistema affidabile, una squadra di squadre”. Analoga compressione temporale riguarda la cyber defence: una compromissione dovrà essere riconosciuta “in minuti, non in mesi”, fino a sviluppare una “difesa agentica contro un’offesa agentica”.

Sul piano intelligence, il nodo più rilevante è il progressivo spostamento del collo di bottiglia dalla raccolta all’exploitation. La proliferazione di sensori governativi e commerciali rende infatti meno probabile una scarsità assoluta di informazioni e più frequente, invece, una saturazione del sistema chiamato a selezionarle, validarle e distribuirle. Automatizzare correlazione, tagging e discovery può ridurre questa latenza, ma introduce un secondo problema operativo: quanto più la decisione dipende da fusioni machine-generated, tanto più diventano critiche provenienza, integrità e confidence del dato.

In un ambiente caratterizzato da deception, spoofing, manipolazione delle fonti aperte e attacchi alle reti, accelerare un’informazione contaminata significa accelerare anche l’errore. È in questa tensione fra velocità e affidabilità che le richieste emerse a Tampa acquistano significato militare.

Zero trust, metadati comuni, Scif virtuali e resilienza di Jwics non sono semplicemente strumenti di modernizzazione It: costituiscono i meccanismi attraverso i quali la Dia tenta di preservare la fiducia nell’informazione mentre ne riduce il tempo di sfruttamento. Per le operazioni congiunte e di coalizione, il vantaggio potrebbe quindi dipendere meno dalla capacità di produrre un quadro intelligence perfetto che da quella di costruirne rapidamente uno sufficientemente affidabile, dichiarandone in modo trasparente provenienza, livello di confidenza e margini d’incertezza prima che la finestra decisionale si chiuda.

-Foto IPA Agency-

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