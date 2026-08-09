Droni navali, la Marina Usa accentra sviluppo e acquisti

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Marina statunitense accentra requisiti, sviluppo e acquisizione dei sistemi robotici e autonomi. Il segretario facente funzioni Hung Cao ha istituito il Direct Reporting Portfolio Manager for Robotic and Autonomous Systems, Drpm Ras, applicando ai droni il modello già sperimentato per i sottomarini. Christopher Miller guiderà ad interim la nuova struttura e il Portfolio Acquisition Executive Ras, rispondendo direttamente al sottosegretario William Toti.

Secondo quanto spiega una nota della marina Usa, il riassetto punta a correggere anni di “requisiti, risorse e procedure di acquisizione frammentati”, che hanno disperso responsabilità, complicato il rapporto con l’industria e rallentato le consegne. “Siamo a un punto di svolta nella guerra navale”, ha affermato Toti, chiedendo decisioni rapide e centralità delle esigenze operative. Il Drpm Ras agirà con la direzione del Dipartimento della Guerra per i sistemi senza equipaggio offensivi e difensivi, Drpm-UxS. È inoltre allo studio il trasferimento del personale fuori Washington, più vicino alla flotta, per unire sperimentazione, riscontro degli operatori e immissione in servizio. Per Miller, “il successo dipende dalla capacità di fare dei requisiti operativi il motore dello sviluppo rapido”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).