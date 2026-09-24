Sanità, Fontana “Vicinanza parenti ai pazienti fondamentale”

MILANO (ITALPRESS) - "La vicinanza dei parenti ai pazienti è una parte fondamentale del percorso di cura. Anche per il malato sapere che la propria famiglia risiede vicino a lui contribuisce a migliorare il suo stato e agevola la guarigione. È una presa in carico globale, non soltanto del paziente ma anche della famiglia. Quanti pazienti arrivano magari da lontano, arrivano da situazioni magari tali per cui è necessario trovare un'abitazione dove possono risiedere genitori, parenti, qualcuno che fa parte del nucleo famigliare". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione della Casa Ronald McDonald presso l'Ospedale Niguarda di Milano. xu9/vbo/gtr