Fontana ” L’energia nucleare è una fonte fondamentale”

MILANO (ITALPRESS) - "Noi abbiamo da subito dato la disponibilità a fare delle iniziative qui sul nostro territorio". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della casa Ronald Mcdonald presso l'Ospedale Niguarda, in merito all'approvazione in Senato della Legge delega per il ritorno dell'energia nucleare. "Penso che sia una forma di energia fondamentale. Io ho sempre sostenuto come sia necessario che vengano sostenute e portate avanti tutte le energie che oggi sono diaponibili proprio per migliorare l'approfondimento, lo studio, la sperimentazione e fare in modo che poi se c'è qualche tecnologia che è migliore delle altre si possa optare per quelle - sottolinea Fontana - altrimenti che ci siano proposte che devono essere integrate perchè bisogna trovare energia che sia disponibile in qualunque momento". "Eolica e solare - chiede il presidente - sono disponibili in qualunque momento? No, quindi ci deve essere un'integrazione perlomeno quando queste non funzionano. Quindi è fondamentale andare avanti su tutto". xu9/vbo/gtr