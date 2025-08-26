NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda al secondo turno del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Il tennista toscano, numero 10 del mondo e del seeding, batte in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard. 6-7 (3) 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco, il punteggio in favore dell’azzurro. Musetti al secondo turno attende il vincente della sfida tra Quentin Halys e David Goffin.

“Oggi era importante rimanere calmi e gestire bene ogni turno di servizio, dove bisognava essere sempre sul pezzo – ha dichiarato a caldo Musetti – Le poche chance concesse da Mpetshi Perricard sul suo servizio andavano sfruttate. Oggi ero molto concentrato sul piano di gioco, che ho praticamente sempre rispettato. Ringrazio il pubblico per il supporto, sono contento che i tifosi italiani siano arrivati sin qui”.

TUTTO FACILE PER SWIATEK

Esordio sul velluto per Iga Swiatek nel singolare femminile degli Us Open. La tennista polacca, numero 2 del mondo e del seeding, si è imposta al primo turno sulla colombiana Emiliana Arango, numero 84 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-2. Nella prossima gara del Major della “Grande Mela” Swiatek sfiderà la olandese Suzan Lamens, oggi vincitrice contro la statunitense Valerie Glozman con lo score di 6-4 6-2.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Mattia Bellucci tornerà in campo contro Carlos Alcaraz nel match valido per il secondo turno del singolare maschile degli Us Open. Il tennista lombardo e lo spagnolo, numero due del mondo e del seeding, si sfideranno sull’Arthur Ashe Stadium nella notte tra mercoledì e giovedì non prima dell’una. In campo non prima dell’una anche Jasmine Paolini, che affronterà la statunitense Iva Jovic sul Louis Armstrong Stadium. Luciano Darderi, infine, sarà impegnato contro l’americano Eliot Spizzirri nel terzo match a partire dalle 17 sul campo numero 12 del Flushing Meadows Park.

