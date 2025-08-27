Us Open, Djokovic supera Svajda in quattro set e avanza al terzo turno

NEW YORK (ITALPRESS) – Novak Djokovic batte Zachary Svajda, numero 145 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 6-1 e accede al terzo turno degli Us Open. Il serbo, testa di serie numero 7, sfiderà il vincente del confronto tra Cameron Norrie e Francisco Comesana. Nella tarda serata italiana in campo l’azzurro Luciano Darderi contro lo statunitense Spizzirri.

Semifinalista lo scorso anno, Jack Draper si è ritirato al secondo turno. Il 23enne tennista britannico, testa di serie numero 5 ed ex compagno di doppio di Jannik Sinner, si è arreso ad un problema al braccio che non gli ha permesso di scendere in campo. Ad approfittarne è stato il belga Zizou Bergs, al terzo turno senza giocare nemmeno un punto.

Jiri Lehecka si qualifica per il terzo turno. Il tennista ceco, testa di serie numero 20 e n.21 della classifica Atp, ha superato in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry, 59esimo del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6 6-0 6-2 6-4, maturato in due ore e 34 minuti di gioco. Prossimo avversario, per Lehecka, uno tra il norvegese Casper Ruud (12) ed il belga Raphael Collignon.

RADUCANU, NAVARRO, AZARENKA E PEGULA AL TERZO TURNO

Emma Raducanu supera il secondo turno. La 22enne tennista britannica, numero 36 del ranking Wta, ha liquidato con il punteggio di 6-2 6-1 l’indonesiana Janice Tjen, 149esima del ranking mondiale. Al terzo round Raducanu, trionfatrice all’Us Open 2021, sfiderà la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 9, e la ceca Tereza Valentova. Con il medesimo score (6-2 6-1) sbarca al terzo turno anche la statunitense Emma Navarro, decima forza del seeding, che si è imposta per 6-2 6-1 sulla connazionale Caty McNally e che se la vedrà con una tra la giapponese Moyuka Uchijima e la Barbora ceca Krejcikova. Le segue anche Victoria Azarenka: la 22enne tennista bielorussa si è imposta sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-3 6-3. Jessica Pegula, numero 4 del ranking Wta, sarà la sua sfidante al terzo turno: la statunitense ha battuto 6-1 6-3 la russa Anna Blinkova.

