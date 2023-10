TORINO (ITALPRESS) – “Noi stiamo lavorando a un progetto complessivo che riguarderà anche, ma non solo, gli incentivi alla domanda. Perchè riteniamo che altrettanto importante sia il sostegno all’offerta, alle imprese che devono sostenere la riconversione e quelle che ci auguriamo verranno a produrre nel nostro Paese. Sulla base di un progetto nazionale, sarà possibile ricostruire la strada dell’auto italiana”. Così il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, arrivando al Politecnico di Torino, in merito a possibili incentivi all’acquisto. “L’anno scorso in Italia abbiamo prodotto 457mila autovetture, negli ultimi 20 anni nel nostro Paese si è ridotta la produzione di autovetture lentamente e progressivamente, in maniera inarrestabile. Noi abbiamo ripreso il dossier quando siamo giunti al Governo, e dobbiamo recuperare rispetto al decremento continuo. Pensiamo di poterlo fare, i segnali ci sono. Questa è la strada della ripresa. Abbiamo vinto una grande battaglia in Europa, quando nessuno pensava fosse possibile, abbiamo modificato il regolamento sull’Euro 7. Tutto questo che consentirà alle nostre imprese, di poter meglio raggiungere meglio quell’obiettivo con più tempo e con modalità davvero sostenibili”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

