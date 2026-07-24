CAGLIARI (ITALPRESS) – “Qui a Cagliari inauguriamo la Casa del Made in Italy, che è la 27ª. Le abbiamo realizzate razionalizzando quanto era già esistente e utilizzando il personale del dicastero, non vi sono nuove assunzioni per questa tipologia. Pensiamo di realizzare l’obiettivo della legislatura di avere una Casa del Made in Italy in ogni provincia italiana con particolare vocazione industriale e produttiva”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Cagliari per inaugurare la nuova Casa del Made in Italy in via Brenta.

“Ringrazio tutte le autorità e i parlamentari che hanno ritenuto di essere qui con le istituzioni locali, per dimostrare la presenza dello Stato. E ovviamente le associazioni delle imprese che comprendono che la Casa del Made in Italy è la casa delle imprese italiane”.

E spiega: “Il personale potrà fornire informazioni e assistenza nel luogo più vicino al territorio in cui operano le nostre imprese, per meglio utilizzare gli strumenti che lo Stato, le Regioni e gli enti preposti allo sviluppo industriale, come Cassa depositi e prestiti o la Sace, ma anche quelle preposte all’internazionalizzazione delle imprese. Mi riferisco alle Camere di Commercio all’estero, all’istituto di Commercio con l’Estero, alla Simest. Sarà un luogo di ascolto, informazione, assistenza e consultazione con le associazioni”.

– Foto Ipa Agency –

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