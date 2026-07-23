Elicottero dell’Aeronautica Militare recupera un escursionista a Capo Spartivento in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato nella serata di ieri per effettuare il recupero di un ragazzo rimasto bloccato in prossimità di Capo Spartivento, nella zona di Chia (CA). Lo rende noto l’Aeronautica Militare.

“L’equipaggio in prontezza d’allarme, ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è immediatamente diretto sull’obiettivo. Dopo mezz’ora di volo, un aerosoccorritore si è calato dall’elicottero e ha provveduto a recuperare il giovane, affidandolo successivamente alle cure del dispositivo di soccorso presente a terra”. Concluso l’intervento, l’equipaggio è rientrato presso la base di Decimomannu per riprendere il servizio di allarme SAR.

– Foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).