La Regione Sardegna investe 83,5 milioni per riqualificare le scuole

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna investe 83,5 milioni di euro per riqualificare il patrimonio scolastico dell’Isola e sostenere ambienti di apprendimento più sicuri, accessibili, sostenibili e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea. È questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico promosso dall’Assessorato della Pubblica Istruzione nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027 e del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Le candidature potranno essere presentate dai Comuni, dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità montane attraverso la piattaforma ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica), aperta dal 23 settembre fino alla scadenza del 23 ottobre. “Con questo Avviso mettiamo a disposizione degli enti locali risorse importanti per intervenire sulle scuole e migliorarne sicurezza, funzionalità e qualità educativa”, dichiara l’assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas. “Non parliamo solo di edifici: parliamo dei luoghi in cui ogni giorno bambine, bambini, ragazze e ragazzi imparano, crescono, costruiscono relazioni e sviluppano competenze”.

L’Avviso finanzia interventi di riqualificazione, adeguamento e nuova realizzazione degli edifici scolastici pubblici, con particolare attenzione alla sicurezza strutturale e sismica, all’efficienza energetica, all’accessibilità universale, alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi didattici. La misura si inserisce in una strategia più ampia, coordinata dall’Unità di Progetto Iscol@, che porta avanti il Piano straordinario di edilizia scolastica regionale. L’Unità cura il coordinamento tecnico-amministrativo del programma, accompagna gli enti locali nelle diverse fasi di attuazione, monitora l’avanzamento degli interventi e contribuisce a costruire strumenti comuni per migliorare la qualità della progettazione e della spesa pubblica.

“Il lavoro dell’Unità di Progetto Iscol@ è fondamentale perché consente alla Regione di non limitarsi all’assegnazione delle risorse, ma di accompagnare i territori nella trasformazione degli investimenti in opere concrete, coerenti con i bisogni delle scuole e delle comunità”, sottolinea Portas.

La qualità dell’edilizia scolastica è anche una leva nel contrasto alla dispersione, sia esplicita, legata all’abbandono precoce dei percorsi di istruzione, sia implicita, che riguarda gli studenti che completano il percorso scolastico senza raggiungere livelli adeguati di competenze. Ambienti luminosi, salubri, acusticamente adeguati, flessibili e riconoscibili favoriscono benessere, attenzione, partecipazione e senso di appartenenza: condizioni essenziali perché la scuola sia vissuta come un luogo accogliente e significativo. “La dispersione scolastica non si affronta con un solo strumento”, prosegue l’assessora. “Ma una scuola più bella, sicura e funzionale può contribuire a rendere più forte il legame tra studenti, comunità scolastica e territorio. Investire negli spazi significa creare condizioni migliori per insegnare, apprendere e restare dentro il percorso formativo”.

Le risorse dell’Avviso sono articolate in due linee: 44 milioni di euro per l’adeguamento strutturale e il miglioramento degli ambienti scolastici, con l’obiettivo di ridurre la dispersione e rafforzare le competenze di base; 39,5 milioni di euro per il completamento di interventi già avviati nell’ambito di piani regionali o missioni PNRR, purché riferiti a lotti funzionali. L’intervento si affianca alla procedura negoziale, in fase di chiusura, con le Province e le Città metropolitane di Cagliari e Sassari per le scuole secondarie di secondo grado.

A questo seguiranno ulteriori misure: un Avviso dedicato alle scuole dell’infanzia e ai poli per l’infanzia 0-6, uno per il rinnovo di arredi e attrezzature a supporto dell’innovazione didattica e dell’innalzamento delle competenze, e due Avvisi per anticipare agli enti locali le risorse necessarie alla progettazione e alle indagini propedeutiche. Questi ultimi interventi puntano a superare una criticità ricorrente: la difficoltà, soprattutto per gli enti più piccoli, di disporre di progetti maturi e pronti da candidare quando si aprono nuove opportunità di finanziamento.

“La Regione vuole costruire una programmazione più solida e più vicina ai territori”, evidenzia Portas. “Per questo interveniamo non solo sui cantieri, ma anche sulle fasi che li rendono possibili: conoscenza degli edifici, indagini, progettazione, qualità tecnica e capacità amministrativa”. Le proposte saranno selezionate attraverso una procedura valutativa a graduatoria. Tra i criteri saranno considerati la qualità dell’intervento, la popolazione scolastica interessata, la maturità progettuale, la sicurezza sismica, l’efficienza energetica, l’eventuale accorpamento di plessi, la presenza di scuole sovracomunali e gli indicatori relativi al disagio negli apprendimenti. “La scuola è una delle infrastrutture fondamentali delle comunità”, conclude l’assessora Portas. “Con Iscol@ vogliamo contribuire a costruire edifici più sicuri e ambienti più capaci di sostenere il diritto allo studio, l’inclusione e la crescita delle nuove generazioni”.

La piattaforma ARES sarà aperta dal 23 settembre al 23 ottobre per il caricamento delle domande, secondo le modalità indicate nell’Avviso. Tutta la documentazione è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nella pagina dedicata all’Unità di Progetto Iscol@

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).