NUORO (ITALPRESS) – Tragedia questa mattina a Oniferi. Un ragazzo di 19 anni residente a Orotelli è morto a causa di un grave incidente sul lavoro. Il giovane è stato colpito alla testa dalla benna di una ruspa guidata da un collega. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi e del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ottana per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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