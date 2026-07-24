NUORO (ITALPRESS) – Tragedia questa mattina a Oniferi. Un ragazzo di 19 anni residente a Orotelli è morto a causa di un grave incidente sul lavoro. Il giovane è stato colpito alla testa dalla benna di una ruspa guidata da un collega. Immediati i soccorsi da parte dei colleghi e del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ottana per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica.

– Foto: Ipa Agency –

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