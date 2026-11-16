Urso “Il nucleare serve, sui salari accordo storico”

ROMA (ITALPRESS) – “Un’intesa storica, l’esaltazione del ruolo dei corpi intermedi che altri volevano rottamare. Così valorizziamo il lavoro e l’impresa che – Costituzione alla mano – ha finalità sociale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una intervista a QN in merito all’accordo tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni d’impresa che “consacra il concetto di salario giusto”.



“L’inflazione è determinata dall’aumento del costo dell’energia per la guerra nel Golfo. Fattore esogeno, con impatto più forte in Italia rispetto ad altri Paesi per il mix energetico italiano che non dispone dell’autonoma produzione di energia nucleare – continua – Siamo intervenuti sul fronte carburanti con il price cap, sul costo dell’energia per le imprese con il decreto bollette. Ma è necessario che siano pienamente realizzate anche le riforme europee, sul fronte degli ETS e del mercato unico dell’energia”.



“Dobbiamo tornare a produrre nucleare civile con small reactor, tecnologia sicura e pulita. Il disegno di legge è stato approvato e il ministro Pichetto Fratin sta preparando i decreti attuativi: ci vorranno 8-10 anni ma dobbiamo cominciare subito. Le imprese hanno continuato a sviluppare tecnologia nel nucleare lavorando per l’estero. Abbiamo una delle migliori filiere d’Europa per small reactor e impianti di quarta generazione che bruciano le scorie, sia per la fusione nucleare, aspirazione di tutti” ha proseguito.

Sulla manovra finanziaria: “Dobbiamo stringere i denti perchè il vento più impetuoso arriva ora, muove da lontano e il governo ha il dovere di mettere in sicurezza il Paese in condizioni difficili, garantendo comunque più equità sociale mentre sostiene le imprese che creano occupazione”.



Sul Caso Electrolux: “Un plebiscito a scrutinio segreto, l’esempio del clima nuovo di coesione sociale nel quale ciascuno si sente parte della “squadra Italia. Abbiamo lavorato in trasparenza e unità a tutti i livelli: Governo, Regioni, sindacati, Confindustria. Il riscontro ci conforta e rafforza nell’affrontare la sfida a Bruxelles”.



Sugli attacchi cyber e come tutelare le imprese: “Per le medie e grandi imprese c’è il piano Transizione 5.0 che prevede anche IA e cybersecurity: in pochi mesi sono stati presentati oltre 30mila progetti per investimenti da 9 miliardi. Per Pmi e lavoratori autonomi sono previsti provvedimenti specifici come quello che destina 150 milioni al cloud e alla cybersicurezza: un voucher con risorse a fondo perduto per software e hardware che in pochi giorni è stato prenotato per oltre 100 milioni. In questo contesto è importante anche il credito d’imposta per il cloud introdotto con la manovra”.



– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).