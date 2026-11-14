Dal 2027 la soglia di accesso al regime forfettario salirà a 100 mila euro, Meloni “Misura di buon senso”

ROMA (ITALPRESS) – Dal 2027 la soglia di accesso al regime forfettario ai fini Irpef salirà a 100 mila euro. Ad annunciarlo è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni tramite un messaggio diffuso sul proprio profilo social X. “Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende”, ha affermato la Premier nel commentare il provvedimento destinato a lavoratori autonomi e piccole partite IVA.
– foto IPA Agency –
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