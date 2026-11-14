ROMA (ITALPRESS) – “Non punto il dito perché voglio che siano le forze dell’ordine a capire chi si nascondeva dietro queste centinaia di profili falsi che venivano sulle pagine della Lega a insultare e ad attaccare, mentre sulle pagine della sinistra andavano a dire ‘bravi'”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti.

“Spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi, visto che ormai se piove domani mattina è colpa degli hacker russi. Se ti fregano la bicicletta sotto casa è stato un hacker russo. In questo caso temo che ci siano italiani positivamente schierati dietro questo esercito di false identità social”, ha proseguito.

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