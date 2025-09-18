Urso “I dazi americani danno certezza, nessuno vuole rinunciare ai prodotti italiani di alta gamma”

GENOVA (ITALPRESS) – I dazi americani “danno una certezza al sistema, ma non scoraggeranno il mercato americano. Nessuno vuole rinunciare ai prodotti italiani di alta gamma”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’inaugurazione del 65mo Salone Nautico di Genova.

“Finisce un clima di instabilità, d’incertezza che scoraggiava qualunque investimento. I dazi nei confronti dei prodotti italiani negli Stati Uniti, in questo comparto del 15%, sono ovviamente onerosi ma sostenibili, perché ci rivolgiamo a una gamma di acquirenti ad alto reddito. Pensiamo che il nostro prodotto possa continuare a essere presente come paese leader negli Stati Uniti e nel contempo possa farsi largo al meglio nei nuovi mercati. Nei mercati del Golfo, nei mercati dell’Australia, del Sud Est asiatico, nei mercati del Sud America che si aprono con l’accordo del Mercosur, quindi resistere e migliorare posizioni e cogliere le grandi nuove opportunità dai nuovi mercati in crescita. Queste sono le direttrici del governo che qui trovano pieno riscontro”, ha concluso Urso.

