Istat, a maggio resta stabile l’indice della produzione nelle costruzioni

ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2026 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni rimane stabile rispetto al mese precedente, interrompendo la fase di crescita registrata nei due mesi precedenti (+1,9% a marzo e +0,8% ad aprile). Lo rileva l’Istat.
“Nella media del trimestre marzo – maggio 2026 la produzione nelle costruzioni, al netto della stagionalità, aumenta del 2,0% nel confronto con il trimestre precedente”.
Su base tendenziale, l’indice grezzo “registra una flessione dell’1,6%”, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario “cresce del 2,9%” (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di maggio 2025). Nella media dei primi cinque mesi del 2026, l’indice grezzo “aumenta del 2,1%”, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario “cresce del 2,0%”.
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