Uragano Norvegia, 11-1 alla Moldova. Sempre più complessa la situazione dell’Italia

OSLO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Norvegia senza freni nel Girone I, quello dell’Italia, delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sul terreno dell’Ullevaal Stadion di Oslo, la nazionale scandinava guidata in panchina da Solbakken ha travolto per 11-1 la Moldova legittimando così il primato in classifica con 15 punti in 5 gare disputate. Per i padroni di casa, sul 5-0 già all’intervallo, pokerissimo di reti di Haaland, poker di Aasgaard (compreso un rigore) e gol di Myhre e Odegaard. Gli ospiti sono riusciti a togliere lo zero dalla casella solo grazie ad un’autorete di Ostigard.

SITUAZIONE COMPLESSA PER GLI AZZURRI

La Norvegia guida la classifica del gruppo I con 15 punti dopo cinque partite, a punteggio pieno, e con una differenza reti monstre di +21. L’Italia si trova a 9 punti, con una partita in meno rispetto ai norvegesi, ma preoccupa la differenza reti, appena +5 per gli azzurri, chiamati a un’impresa per ottenere il primo posto: vincerle tutte e recuperare 16 lunghezze nella differenza reti all’attuale prima in classifica.

LA CLASSIFICA

CLASSIFICA PT PG V N P GF GS

Norvegia 15 5 5 0 0 24 3

ITALIA 9 4 3 0 1 12 7

Israele 9 5 3 0 2 15 11

Estonia 3 3 1 0 2 4 5

Moldova 0 4 0 0 4 3 21

