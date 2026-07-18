Duplice tragedia nelle acque dell’Adda, muoiono zio e nipote di 4 anni

MILANO (ITALPRESS) – È stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano il corpo dell’uomo 47enne che risultava disperso nelle acque dell’Adda, nei pressi di Truccazzano. La vittima era in compagnia del fratello e del nipotino di quattro anni, quando il bambino si sarebbe tuffato accusando subito difficoltà. Nel tentativo di soccorrerlo avrebbe avuto subito la peggio. Il piccolo, trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Bergamo, è morto poco dopo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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