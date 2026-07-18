MILANO (ITALPRESS) – Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbero due vittime, un uomo e una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell’incendio ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l’immobile.

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