MILANO (ITALPRESS) – La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 la città di Milano, ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all’ippodromo San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni dalla grandine e soccorsa dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]