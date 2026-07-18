Bimba muore annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima

RAVENNA (ITALPRESS) – Tragedia nel Ravennate, dove una bambina di 4 anni e’ annegata in una piscina di Milano Marittima. E’ accaduto in un albergo della nota località balneare della Riviera Adriatica. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e il pm di turno. Cause e dinamica dell’incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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