SIENA (ITALPRESS) – Giornata di festeggiamenti oggi a Siena per i nuovi dottori e dottoresse che hanno conseguito il titolo di laurea, triennale o magistrale, nell’ultimo anno accademico e che sono stati celebrati in piazza del Campo con la cerimonia del Graduation Day. Un intera giornata scandita da appuntamenti importanti che hanno ritmato il giorno della festa. In Rettorato, in mattinata, si è tenuta la cerimonia del conferimento della Laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia al Professor Anthony Stephen Fauci e al Professor Rino Rappuoli. Ad aprire i festeggiamenti è stato il Rettore Roberto Di Pietra che ha salutato e ringraziato i due neo laureati ad honorem dell’Ateneo e le numerose autorità accademiche civili, militari e religiose presenti. «Le lauree ad honorem che abbiamo il piacere di conferire ai professori Anthony Fauci e Rino Rappuoli – ha detto il Rettore Roberto Di Pietra nel suo discorso – costituiscono il riconoscimento di un percorso, di una maturazione di esperienza e di conoscenza, di tanti risultati ottenuti e messi a disposizione della comunità scientifica internazionale.

Le Lauree ad honorem sono, allo stesso tempo, un atto di riconoscimento, ma anche di ringraziamento per il contributo portato alla scienza e alla conoscenza». Sono stati quindi i Professori Francesco Dotta, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze e Vincenzo Sorrentino, Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo a illustrare i due neo-dottori. Dopo la lettura della motivazione e della laudativo i due nuovi laureati ad honorem dell’Ateneo hanno tenuto la loro lezione magistrale. Le celebrazioni si sono poi spostate nella splendida cornice della Piazza del Campo, dove nel pomeriggio hanno preso posto i circa 700 nuovi dottori e dottoresse che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale nell’ultimo anno accademico, accompagnati da molti familiari ed amici. Alle ore 17 è iniziata la cerimonia del “Graduation Day”. Grande l’emozione al suono delle chiarine che hanno dato l’avvio all’evento, con il corteo accademico che ha fatto il suo ingresso in piazza. Ad aprire l’evento è stato il saluto, rivolto alle nuove dottoresse e ai nuovi dottori, del Rettore Roberto Di Pietra, attorniato dai Direttori dei Dipartimenti: “Lo scopo delle riflessioni che vi proporremo è quello di festeggiare il traguardo che avete raggiunto, desideriamo esprimere a tutte e tutti i migliori auguri, vogliamo manifestarvi i nostri desideri e le nostre “visioni” per il Vostro futuro”.

