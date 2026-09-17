Inflazione oltre il 3%, pesa la corsa dei prezzi energetici

ROMA (ITALPRESS) - L’inflazione sfonda il muro del 3%. Ad agosto l’indice dei prezzi al consumo è salito su base annua del 3,3% rispetto al 2,9 fatto registrare a luglio. È l'andamento dei prezzi energetici a determinare questa dinamica: il settore ha visto un incremento del 17,1% ad agosto. Decisamente più moderata la crescita dei prezzi nel settore alimentare. I rincari rallentano anche per alcune tipologie di servizi, tra cui quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona e quelli relativi ai trasporti. Il cosiddetto "carrello della spesa" rallenta lievemente, con un’inflazione dello 0,9%. Nel mese di agosto l'"inflazione di fondo", calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si riduce lievemente, così come quella al netto dei soli beni energetici. Nel settore dei beni i prezzi evidenziano un'accelerazione del loro ritmo di crescita, che sale al 4,1%. gsl