BOLOGNA (ITALPRESS) – Unipol comunica la propria intenzione di acquistare un ammontare di 46.300.000 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, pari al 10,2% circa del capitale sociale della banca. A tal fine, Unipol ha dato mandato a Equita Sim e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, quali intermediari autorizzati e joint bookrunners, di acquistare la partecipazione, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding, a un prezzo per azione non superiore a 5,10 euro, da avviare immediatamente e che Unipol si riserva di chiudere in qualsiasi momento. L’operazione è rivolta ai soli investitori qualificati e investitori istituzionali esteri che siano intenzionati a vendere azioni della banca. Il raggiungimento di un ammontare di 46.300.000 azioni Bpso, equivalente a circa il 10,2% del capitale sociale, è condizione vincolante ai fini del buon esito dell’operazione; tuttavia, Unipol si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato. L’ammontare definitivo di azioni acquistate e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’operazione.

Unipol già detiene – per il tramite della propria controllata UnipolSai Assicurazioni – il 9,5% circa del capitale sociale di Bpso e ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e nulla osta, da parte della Bce e delle altre competenti autorità di vigilanza italiane ed estere, ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale della banca. Tenuto conto delle normative in proposito applicabili e delle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol in Bpso potrà essere pari al 19,99% del capitale sociale di quest’ultima, al netto delle azioni proprie.

L’incremento della partecipazione nella banca consentirà al Gruppo Unipol di consolidare la partnership industriale e societaria con Bpso nel comparto della bancassicurazione vita e danni, rafforzandone l’impostazione in chiave strategica, di aumentare la stabilità dell’assetto azionario del Gruppo Bpso per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e di stimolare l’evoluzione della banca secondo le migliori practice di mercato.

