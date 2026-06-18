Presentata a Cagliari la nuova piastra del Brotzu “Infrastruttura moderna e necessaria”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’Arnas Brotzu è un contesto ad alta specialità che negli anni ha avuto carenze infrastrutturali. Noi vogliamo dotare il personale del comparto di infrastrutture nuove, rispondenti alle necessità di un contesto ad alta specializzazione”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova piastra tecnologica per l’emergenza-urgenza dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Si tratta di una struttura di 5 piani che ospiterà 10 sale operatorie, per una superficie di oltre 17mila metri quadri. In Consiglio comunale è stata approvata la variante urbanistica e ora attende la conferenza di servizi.

Soddisfatto anche il direttore generale dell’Arnas Brotzu Maurizio Marcias: “Ringrazio la nostra area tecnica che ha sviluppato questa pianificazione. Abbiamo necessità di ampliare l’ospedale per consentire una reingegnerizzazione sia funzionale che dei percorsi clinici dei pazienti con patologie critiche, che necessitano di alta specializzazione per una risposta importante”. Il finanziamento iniziale era di 90 milioni di euro, portato poi a 123 milioni grazie alla rinegoziazione dei fondi Fsc. Sono previsti 7 livelli nell’edificio, compreso un piano interrato per i parcheggi, un seminterrato e 5 piani di altezza. “Al piano zero tutta la parte radiologica, al piano uno abbiamo due sale operatorie per la parte traumatologica, al piano due la parte pediatrica, al piano tre l’ostetricia e la ginecologia con quattro sale operatorie, infine al piano quattro la parte cardiologica” ha spiegato Marcias. Al quinto ci sarà invece la sala tecnica per la climatizzazione. “Abbiamo 20 sale operatorie al Brotzu, distribuite in tutto l’ospedale. La piastra ci permetterà di razionalizzare e ottimizzare i tempi di gestione. Potremmo abbattere le liste d’attesa in chirurgia”.

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda promette invece di accompagnare il progetto: “Verrà data una sistemazione ad alcune aree per i parcheggi oltre quello previsto dalla piastra. Lo faremo anche con il Comune di Selargius, perché condividiamo con loro quelle aree”.

Zedda conferma anche il lavoro dell’amministrazione su altri fronti sanitari: “Grazie anche alla Regione oggi abbiamo potenziato il servizio Amico Bus per il trasporto di persone che hanno necessità sanitarie. L’Asl poi ci ha trasferito l’esigenza di 100 posti letto occupati da persone che per forza di cose devono stare negli ospedali, perché non hanno nessuno, o magari hanno qualcuno che vive però all’estero. Non hanno quindi aiuto e si trattengono in ospedale per questione di umanità. Se trasferiti in strutture apposite potrebbero liberare posti. Su questo stiamo lavorando”.

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