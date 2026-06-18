Tajani “Export fondamentale, Italia snodo logistico tra l’Europa e il Mediterraneo”

ROMA (ITALPRESS) – “La promozione dell’export è il pilastro della strategia di diplomazia della crescita al centro del mio mandato. È fondamentale però rilanciare la nostra azione e continueremo a farlo lungo due direttrici fondamentali: da un lato, sostenendo lo sviluppo di nuove reti di trasporto e di nuovi corridoi economici e logistici, dall’altro promuovendo in tutti i mercati le nostre grandi eccellenze del settore infrastrutture e trasporti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma. “Vogliamo che l’Italia sia sempre di più uno snodo economico, logistico ed energetico tra l’Europa e il Mediterraneo allargato. Muovere, connettere e crescere è una sfida che possiamo vincere solo facendo sistema. Contate sul nostro sostegno”, conclude Tajani.

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