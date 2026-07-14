BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Qualunque attacco contro la Corte penale internazionale (Cpi) o al personale che vi opera “è inaccettabile”. Lo ha ribadito un portavoce della Commissione Ue, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. In precedenza il segretario di Stato americano, Marco Rubio, aveva definito in un video sui social il Cpi un “arbitro incontrollabile” pronto a minacciare la sovranità nazionale degli Stati Uniti. La Commissione Ue, ha detto oggi il portavoce, sostiene la Corte penale internazionale vista come “pilastro del sistema internazionale di giustizia penale”.

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