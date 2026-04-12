ROMA (ITALPRESS) – Con lo spoglio delle elezioni politiche ungheresi all’81%, il partito Tisza di Péter Magyar avrebbe la maggioranza dei due terzi al parlamento di Budapest che gli consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione. A Tisza andrebbero 137 seggi, mentre il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban si fermerebbe a 55. All’estrema destra di Mi Hazánk andrebbero 7 seggi. “Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, mi ha telefonato per congratularsi per la nostra vittoria alle elezioni”, scrive su X Magyar.

Alle 19 di oggi si sono chiusi i seggi. Alla consultazione è stata registrata un’affluenza vicina ai livelli record: alle 18.30 aveva votato il 77,8% degli aventi diritto.

Il voto ha coinvolto un corpo elettorale di circa 8 milioni di cittadini, a fronte di una popolazione complessiva di poco inferiore ai 10 milioni di abitanti.

Gli elettori sono chiamati a rinnovare i 199 seggi dell’Assemblea nazionale, di cui 106 assegnati tramite collegi uninominali e 93 con sistema proporzionale su lista nazionale.

foto IPA

(ITALPRESS).