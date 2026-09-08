Home Video News Xinhua Ungheria: Cina elogiata come leader globale nell’IA al summit di Budapest
Ungheria: Cina elogiata come leader globale nell’IA al summit di Budapest
I partecipanti all'AI Summit 2026 di Budapest, attualmente in corso, hanno elogiato la Cina come uno dei principali attori globali nel campo dell'intelligenza artificiale, citando il rapido sviluppo industriale del Paese, il suo sistema industriale completo e i contributi pionieristici nel campo dell'open source. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)