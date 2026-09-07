Cina: Gyirong, giornalisti stranieri documentano soccorsi dopo colata di fango

Un gruppo di giornalisti stranieri ha visitato il valico di Gyirong, nello Xizang cinese, devastato dalla colata di fango, per conoscere in prima persona i dettagli delle conseguenze del disastro e delle operazioni di soccorso e assistenza condotte dalla Cina su più fronti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)