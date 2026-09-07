Cina: ospiti dell’Asia-Pacifico esplorano il futuro dei media a Shenzhen

Il 5 settembre, a Qianhai, Shenzhen, è stata inaugurata l'Esposizione dei risultati ottenuti nell'innovazione sci-tech del Forum dei media dell'Asia-Pacifico 2026, che ha riunito oltre 30 aziende tecnologiche e rappresentanti di primo piano del settore dei media dell'Asia-Pacifico per approfondire come l'innovazione stia plasmando il futuro dei media. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)