Cina: Hunan, vigili del fuoco soccorrono abitanti nelle zone montuose disastrate

I vigili del fuoco hanno raggiunto a piedi le aree montuose colpite dal disastro nella provincia centrale cinese dello Hunan. Hanno sgomberato le vie di soccorso ed evacuato i residenti rimasti bloccati dopo che il tifone Saudel ha provocato forti piogge, frane e colate di fango. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)