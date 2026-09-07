Malesia: CEO Bernama, cooperazione ASEAN-Cina è chiave per stabilità e crescita

Malesia: CEO Bernama, cooperazione ASEAN-Cina è chiave per stabilità e crescita

La cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e la Cina sarà fondamentale per garantire la stabilità regionale e la crescita economica, anche mentre il mondo continua a fare i conti con le sfide geopolitiche, secondo l'amministratrice delegata dell'Agenzia nazionale di stampa malese (Bernama). (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)