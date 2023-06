BENEVENTO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata a Benevento, in Via Lungo Sabato Bacchelli-5, la libreria-caffetteria Ubik LiberiTutti. Uno spazio culturale innovativo che nasce con l’ambizione di diventare un luogo di aggregazione sociale; ambizione, oggi, piuttosto rara quando si parla di imprenditoria e di rilancio delle aree interne.

Ubik LiberiTutti è una Libreria-caffetteria con più di 10.000 mila titoli e quasi 15 mila libri, dotata di wi-fi free, di postazioni di smart working per lavoratori e tavoli per gli studenti. Darà vita agli spazi ospitando presentazioni di libri, laboratori per bambini, degustazioni di caffè (se ne troveranno di “specialty”) e tante altre iniziative finalizzate al coinvolgimento dell’intera comunità locale e non dei soli “librivori”, puntando su una solida sinergia tra libreria e caffetteria.

La struttura industriale dell’edificio è stata rimessa a nuovo dallo studio architettonico fiorentino ARX, dell’architetto Paolo Di Nardo, ed è una rappresentazione plastica di un innovativo processo di costruzione.

Ubik LiberiTutti è un progetto al femminile fortemente voluto da Ornella De Lucia, direttrice della Libreria, con lei l’amica Aurora Zollo che avrà la responsabilità della caffetteria, in piena collaborazione su tutti i progetti.

Ornella, archiviata la laurea in Giurisprudenza ha dedicato la sua vita lavorativa ai libri; può vantare un passato ultraventennale in ambito editoriale, avendo diretto librerie Feltrinelli in grandi centri urbani e avendo supervisionato gli esordi promettenti di alcuni punti vendita in realtà di provincia. E proprio in virtù dell’entusiasmo registrato nel corso dell’apertura dei franchising Feltrinelli in piccoli centri che Ornella ha voluto scommettere sul feedback positivo del contesto beneventano.

“Una città senza libreria è un posto senza cuore – ha dichiarato De Lucia – e spero che Ubik- Liberitutti diventi il posto del cuore di molte persone, un avamposto culturale dove la comunità si senta accolta come a casa”.

– foto: ufficio stampa Ubik

