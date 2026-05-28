GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Swire Coca-Cola ieri ha inaugurato ufficialmente a Guangzhou il suo polo produttivo ecologico e ad alta tecnologia nella Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Con un investimento stimato di 1,25 miliardi di yuan (circa 183 milioni di dollari USA) e una superficie di quasi 130.000 metri quadrati, lo stabilimento è destinato ad aumentare la capacità produttiva annua di circa il 66%, migliorando ulteriormente l’efficienza dell’approvvigionamento per il mercato della GBA.

Il polo di Guangzhou è il secondo nuovo impianto inaugurato dall’azienda nell’arco di 24 ore. Con un investimento totale previsto di 2 miliardi di yuan, il nuovo stabilimento della società a Kunshan, nella città di Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, è entrato in funzione martedì .

I due nuovi impianti sono dotati complessivamente di oltre 20 moderne linee di produzione, con una capacità produttiva annua combinata superiore a 3,1 milioni di tonnellate. In grado di fabbricare oltre 100 prodotti appartenenti a più di 20 marchi, l’espansione aumenta del 10% la capacità produttiva totale di Swire Coca-Cola nella Cina continentale.

Incentrati su uno sviluppo verde, digitale e intelligente, i due nuovi stabilimenti hanno introdotto processi operativi per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di carbonio, la gestione delle risorse idriche e il riciclo dei rifiuti, avvalendosi di tecnologie avanzate quali l’Internet delle cose, i big data e l’intelligenza artificiale.

“Attraverso il nostro aggiornamento ecologico e intelligente e il coordinamento industriale regionale, Swire Coca-Cola sta trasformando investimenti concreti in contributi solidi alla crescita economica della Cina”, ha dichiarato Hunter Jin, amministratore delegato di Swire Coca-Cola Greater China. “Speriamo che ogni fase del nostro sviluppo proceda di pari passo con il processo di sviluppo di alta qualità della Cina”.

La principale opportunità di sviluppo risiede ancora nel solido slancio di lungo periodo del mercato cinese, nell’enorme vitalità del continuo miglioramento dei consumi, nonché nel contesto politico che punta con decisione a espandere la domanda interna e a incoraggiare gli investimenti, ha aggiunto Jin.

In qualità di filiale interamente controllata dalla Swire Pacific Limited, Swire Coca-Cola è il quinto maggiore gruppo di imbottigliamento per volume di vendite nel sistema globale di imbottigliamento di Coca-Cola.

(ITALPRESS).