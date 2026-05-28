Sergio Fontana Cavaliere del Lavoro, Mattarella premia la farmaceutica pugliese

BARI (ITALPRESS) – Importante riconoscimento per l’imprenditoria italiana e del Mezzogiorno: Sergio Fontana, farmacista e fondatore della Farmalabor srl, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro da Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro tra cui l’imprenditore canosino. Il titolo premia una carriera eccezionale spesa a cavallo tra professione farmaceutica, innovazione industriale e costante impegno nel mondo associativo e accademico. Nato a Canosa di Puglia nel 1967 da una storica famiglia di farmacisti, Sergio Fontana ha saputo trasformare la tradizione scientifica familiare in una realtà aziendale leader a livello internazionale.

Nel 2001 Fontana fonda Farmalabor srl, oggi azienda di riferimento nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. Sotto la sua guida, l’azienda è diventata il volto dell’eccellenza galenica italiana in Europa, arrivando a rappresentare l’Italia all’interno del prestigioso consorzio europeo Galenos. Al successo di Farmalabor si affiancano la Sergio Fontana srl e l’espansione internazionale con la Farmalabor Serbia d.o.o. Il percorso di Sergio Fontana si distingue per un profondo legame con la comunità scientifica. Autore di oltre trenta pubblicazioni su riviste internazionali, ha ricoperto il ruolo di docente presso la Facoltà di Farmacia dell’Università Statale di Milano ed è titolare di numerosi brevetti industriali innovativi (tra cui i veicoli farmaceutici Base Chopin e Base Wagner, e tecnologie per la stampa 3D di forme farmaceutiche solidi) sviluppati anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari. Proprio l’Ateneo barese, nel 2023, gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in Economia “Innovazione, Governance e Sostenibilità”, a testimonianza del suo modello di gestione aziendale etico e all’avanguardia.

Già Presidente di Confindustria Puglia, di Confindustria Bari-BAT e di Confindustria Albania, nonché componente del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale, Fontana ha da sempre messo la sua esperienza al servizio della crescita del territorio. Attualmente siede, tra le varie cariche, nella Giunta di Farmindustria e ricopre il ruolo di Consigliere Reggente della Banca d’Italia (sede di Bari). All’impegno economico ha sempre affiancato quello culturale, come dimostra la presidenza della Fondazione Archeologica Canosina, la presidenza onoraria dell’Orchestra Filarmonica Pugliese e il recente “Premio Menichella” per il mecenatismo culturale.

“Questo riconoscimento non è un traguardo personale, ma il premio al lavoro di una squadra straordinaria e a una terra, la Puglia, capace di esprimere innovazione ai massimi livelli”, ha commentato a caldo il neo Cavaliere del Lavoro, ricordando il motto che da sempre guida la sua visione: “La Storia non si fa con i ‘se’, ma con i ‘nonostante'”.

– Foto Ufficio stampa Sergio Fontana –

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